Conor McGregor dejó la UFC hace más de un año y desde entones se ha especulado sobre su salida definitiva de la compañía. Sin embargo, su entrenador no piensa lo mismo. Es especial porque hay una rivalidad con Khabib Nurmagomedov.



Owen Roddy, quien se encargó de preparar a Conor McGregor para su debut en el boxeo, reveló que la pelea con Khabib Nurmagomedov está pendiente. Es más, que sería la única razón por la que el irlandés aún no decide despedirse de la compañía.



"Se ha hablado mucho sobre ese enfrentamiento, pero lo que no saben es que hay que ganarse el derecho de pelear con Conor McGregor. Khabib no para de pedirlo, pero no sabe en lo que se mete. A pesar de eso, estoy seguro que de esa pelea va a pasar", señaló en una entrevista para la BBC.



Khabib Nurmagomedov es el actual campeón de peso ligero en la UFC, título que solía pertenecer a Conor McGregor. Sin embargo, debido a su distanciamiento con la compañía, se le quitó el cinturón.



Este enfrentamiento se daría después de que Conor McGregor arregle su situación con la UFC. Luego del terrible ataque a sus peleadores, está a la espera de una sanción.