UFC Fight Night: Henry Cejudo vs TJ Dillashaw por el título peso mosca desde Nueva York

Henry Cejudo vs TJ Dillashaw EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | pelearán esta noche en el primer evento de UFC ( UFC Fight Night) en el año desde el Barclays Arena de Nueva York. El evento arrancará a las 7:00 pm (hora peruana) vía FOX Sports y en la estelar el título de peso mosca estará en juego.

Luego de vencer a Demetrious Johnson, Henry Cejudo tendrá la posibilidad de demostrar de qué están hecho los peleadores de la división peso mosca ante T.J. Dillashaw, campeón de la categoría gallo (61.2 kilos ). Esto teniendo en cuenta los rumores de una posible extinción de la división de los 56.7 kilos de UFC.

En el careo y pesaje oficial, T.J. Dillashaw dio con el peso ideal (56.7 kilos) y aseguró que será el cuarto peleador de UFC en unificar dos títulos de dos pesos diferentes. "No me importa la desaparición de la categoría peso mosca, solo quiero ser el mejor de todos los tiempos", dijo el campeón gallo.

Por su parte, Henry Cejudo, medallista olímpico de lucha libre en 2008, tratará de mantener activa la división en su primera defensa como campeón de UFC, luego de derrotar a Demetrious Johnson en 2018. "Solo saldré al octágono a derrotar a TJ Dillashaw", apuntó.

En total, el UFC Fight Night de Nueva York tendrá 13 peleas, la única con algún título en juego será la de Henry Cejudo vs TJ Dillashaw. La coestelar de la noche estará a cargo de Greg Hardy y Allen Crowder. Asimismo, Paige VanZant peleará contra Rachael Ostovich.

Cartelera del UFC Figh Night

Peso mosca: Henry Cejudo © vs. T.J. Dillashaw

Peso pesado: Greg Hardy vs. Allen Crowder

Peso ligero: Gregor Gillespie vs. Yancy Medeiros

Peso mosca: Joseph Benavidez vs. Dustin Ortiz

Peso mosca femenino: Paige VanZant vs. Rachael Ostovich

Peso semipesado: Glover Teixeira vs. Karl Roberson

Peso ligero: Donald Cerrone vs. Alexander Hernandez

Peso mosca femenino: Joanne Calderwood vs. Ariane Lipski

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs. Vinicius Moreira

Peso gallo: Mario Bautista vs. Cory Sandhagen

Peso ligero: Dennis Bermudez vs. Te Edwards

Peso wélter: Belal Muhammad vs. Geoff Neal

Peso wélter: Chance Rencountre vs. Kyle Stewart