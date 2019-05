UFC Fight Night: Alexander Gustafsson enfrenta a Anthony Smith en la estelar del evento en Suecia

Aunque será la primera vez que se enfrenten, el sueco Alexander Gustafsson y el estadounidense Anthony Smith tienen mucho en común: los dos fueron exretadores al título semipesado pero cayeron ante Jon Jones. Por eso, este sábado, ambos buscarán el honor en el UFC Fight Night en Suecia.

El UFC Fight Night 153 se realizará este sábado en el Ericsson Globe de Estocolmo en Suecia, desde las 10:00 am (hora peruana) con las preliminares del evento vía FOX Sports 3. Y a partir de las 12:00 pm serán las estelares.

Luego de perder ante Jon Jones en el último evento del año pasado, Alexander Gustafsson vuelve a su casa para buscar una nueva victoria que lo catapulte en el ranking de semipesados. Por su parte, Anthony Smith intentará silenciar el coliseo sueco.

"No me importa que piense el resto o lo que espere. Yo vine aquí por mí cuenta y disfrutaré la pelea", declaró Smith. Mientras que Gustafsson espera darle una alegría a su pueblo. "Será una pelea explosiva, es un tipo duro, pero estoy listo", dijo el sueco.

Asimismo, tras la lesión de Ilir Latifi, el combate coestelar del UFC Fight Night quedó descartado, por lo que ahora la segunda atracción será la pelea entre Jimi Manuwa y Aleksandra Rakic, en semipesado.

Cabe señalar el español Joel Alvarez también estará en el UFC Fight Night en Estocolmo. El 'Fenómeno' buscará su primera victoria en el octágono ante Danilo Belluardo, un combate pactado en peso wélter.

UFC Fight Night: horarios y canales del evento

•Estados Unidos 9:00 am-11:00 am ESPN+

•Perú 10:00 am-12:00 pm FOX Sports 2

•Ecuador 10:00 am-12:00 pm FOX Sports 2

•Colombia 10:00 am-12:00 pm FOX Sports 2

•México 10:00 am-12:00 pm FOX Sports 2

•Bolivia 11:00 am-1:00 pm FOX Sports 2

•Argentina 12:00 pm-2:00 pm FOX Sports 2

•Paraguay 12:00 pm-2:00 pm FOX Sports 2

•Uruguay 12:00 pm-2:00 pm FOX Sports 2

•Chile 12:00 pm-2:00 pm FOX Sports 2

•España 5:00 pm-7:00 pm / DAZN



UFC Fight Night: cartelera estelar

Peso semipesado: Alexander Gustafsson vs. Anthony Smith

Peso semipesado: Jimi Manuwa vs. Aleksandar Rakic

Peso pluma: Makwan Amirkhani vs. Chris Fishgold

Peso ligero: Damir Hadzovic vs. Christos Giagos

Peso pluma: Daniel Teymur vs. Sung Bin Jo



UFC Fight Night: cartelera preliminar:

Peso welter: Rostem Akman vs. Sergey Khandozhko

Peso gallo femenino: Tonya Evinger vs. Lina Lansberg

Peso ligero: Stevie Ray vs. Leonardo Hein

Peso ligero: Nick Hein vs. Frank Camacho

Peso gallo femenino: Bea Malecki vs. Eduarda Santana

Peso semipesado: Darko Stosic vs. Devin Clark

Peso ligero: Joel Álvarez vs. Danilo Belluardo

