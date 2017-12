El norteamericano Justin Gaethje llegó a este año a la UFC tras varios años dominando la división de peso ligero (70 kilos) de la compañía WSOF. Y tras debutar en el octágono con un nocaut sobre Michael Johnson, el pasado 2 de diciembre se enfrentó a Eddie Alvarez en una de las mejores peleas del año.

El combate disputado en la cartelera estelar del UFC 218 fue emocionante de principio a fin. Las acciones fueron bastante parejas, pero Eddie Alvarez se terminaría llevando el triunfo por nocaut, algo que parece haber alegrado a Justin Gaethje.

"Estoy feliz de haber sido noqueado en vez de haber tenido que llegar a una decisión, porque no me gusta perder de esa manera. Estoy muy feliz con mi presentación. Siento como si hubiera ganado porque en verdad hice mi mejor esfuerzo. De verdad me divertí", aseguró Gaethje en una reciente entrevista.

"Este es un deporte que no perdona. De repente podría ser noqueado tres veces, nunca se sabe. Pero definitivamente no voy a cambiar nada. No hay muchas personas que puedan sentarse ahí para absorber la cantidad de castigo que yo puedo entregar. Necesito estar en mejor forma", agregó 'The Highlight'.

Justin Gaethje se viene metiendo al bolsillo a los fanáticos de la UFC debido a la impresionante agresividad que muestra dentro de la jaula. Pues más allá de ganar o perder, el excampeón de WSOF siempre está dispuesto a intercambiar golpes, sin importar el rival que tenga en frente.