Khabib no suelta a Conor McGregor: "Me rogó, me pidió que no lo 'matará' y ahora habla de revancha"

Aunque aún falten tres meses para el UFC 242 , Khabib Nurmagomedov tuvo su primer careo con Dustin Poirier, a quien enfrentará por la unificación de títulos de peso ligero. Un combate que dará el 7 de setiembre en Abu Dhabi.

Ambos estuvieron presentes en la conferencia de prensa que se realizó en Londres y hablaron de diferentes temas. Una de las preguntas fue sobre una posible revancha entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov.

"En los últimos tres años sólo tiene una victoria en el boxeo amateur, ¿por qué merecería una oportunidad por el título? Él se rindió. Me rogó, 'por favor, no me mates', y habla sobre una revancha", señaló Khabib Nurmagomedov.

"Tony Ferguson es el siguiente. Los peleadores que tiene rachas de victorias están en la fila, no un tipo que no ha ganado en tres años. En este momento estoy concentrado en el 7 de septiembre", sostuvo Khabib Nurmagomedov.

Declaraciones de Khabib Nurmagomedov. (Getty Images/UFC)

