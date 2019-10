Lo sufren los fanáticos: Nate Díaz falló en prueba antidoping y no peleará ante Jorge Masvidal en el UFC 244

Tal parece que una de las peleas más esperadas por los fanáticos de las artes marciales mixtas no se podrá dar este 2 de noviembre. Y es que Nate Diaz reveló que falló en una prueba antidopaje y no peleará contra Jorge Masvidal en el UFC 244 en Nueva York.

"No voy a llegar a la pelea porque dicen que mis pruebas llegaron con niveles altos de algún suplemento contaminado. Niego eso, ya que solo consumo comidas naturales, no carne. Así que hasta que no arreglen ese problema no podré estar en el UFC 244", señaló.

Su descargo fue respaldado por el propio Jorge Masvidal, quien se solidarizó con su rival. "Nate Diaz, no eres el hombre más temido del planeta, ese lo soy yo. Pero sí eres uno de los hombres más limpios. Nos vemos el próximo 2 de noviembre", comentó.

La ausencia de Nate Diaz resulta un golpe bajo para UFC, pues promocionó bastante la pelea, incluso se lanzó un cinturón para el "Peleador Más Temido" que iba a ser entregado por The Rock. Ahora, el posible reemplazo sería Leon Edwards, con quien Masvidal tuvo un altercado en Inglaterra.

