Aunque ya han pasado dos semanas desde que perdió el título peso pesado de UFC a manos de Daniel Cormier , Stipe Miocic aún no superar lo sucedido. Pero sobre todo lo que ocurrió después de la pelea, con la aparición de Brock Lesnar .

El excampeón criticó a la UFC por preferir armar una rivalidad entre Lesnar y Cormier. "Pensé que me iban a entrevistar para pedir mi revancha, pero vi que Brock entró al octágono y me fui. No necesito de este 'circo'" , declaró Miocic a ESPN.

"Cómo UFC puede darle oportunidad al título a un tipo que no ha peleado en más de dos años y que está suspendido. Además, los últimos dos combates de Lesnar fueron declarados 'sin resultado' por consumir sustancias ilegales" , recalcó el excampeón.

A pesar de que defendió el título pesado más veces que ningún peleador, tres veces, Stipe Miocic siente que la UFC le ha faltado el respeto por preferir a Lesnar. "Parecen que están desesperados por vender el pay-per-view" , agregó.



Aunque Dana White se disculpó por lo ocurrido en el cierre del UFC 226, Miocic comentó que sus palabras no significaron mucho. "Fue una conversación de dos segundos, pero no me importa" , finalizó.