¡Triunfó el local! Inglés Leon Edwards derrotó a Gunnar Nelson en la coestelar del UFC Londres [VIDEO]

Aunque se preparó hasta realizando gimnasia, Gunnar Nelson no pudo vencer al inglés Leon Edwards en el UFC Fight Night 147 en Londres. Y es que luego de tres rounds, los jueces fallaron por decisión dividida a favor del local.

Por momentos, Leon Edwards conectó rectos y cruzados potentes que dejaron mareado a Gunnar Nelson, pero la campana lo terminó salvando. Aunque el islandés también se defendió en el suelo no pudo conseguir la victoria en el UFC Londres.

"Me siento bien, tengo siete victorias consecutivas. Ahora, solo sé que quiero al ganador de Darren Till vs Jorge Masvidal, también me encantaría una revancha con Kamaru Usman", dijo Edwards, quien tiene la segunda mejor racha en peso wélter de UFC.

Cabe señalar que Leon Edwards empezó su racha de siete victorias 'al hilo' ante Dominic Waters en 2016. Justamente, después de caer ante Kamaru Usman, que actualmente es el campeón de peso wélter de UFC.

