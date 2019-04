¡Es un combate de lujo! AEW anunció la pelea estelar de su primer evento Double Or Nothing

La All Elite Wrestling (AEW ) ha llegado para quedarse en el mundo de la lucha libre. Ya podemos decir que es la segunda marca más importante en Estados Unidos, solo detrás del gigante WWE y superando a Impact Wrestling. Lo mejor es que está a punto de presentar su primer evento.

Double Or Nothing será lo primero que presente la AEW el próximo 25 de mayo. Los fanáticos esperan tanto este show que, incluso, agotaron todas las entradas en apenas media hora. Las expectativas son altas y aumentarán con el reciente anuncio de la pelea estelar.

Y es que Kenny Omega acaba de confirmar que el combate que tendrá con Chris Jericho será el estelar de la larga velada. Lo hizo durante una entrevista a Alicia Atout del portal A Music Blog, Yeah? También aseguró que habrá grandes sorpresas.

"Sin duda apareceré en Double Or Nothing, en el MGM Grand Garden Arena de Nevada, y va a ser un gran evento. El estelar, por supuesto, será para mí y Chris Jericho. También anunciaremos a nuevos talentos", dijo el canadiense.

Hasta el momento esta es la cartelera:

1) Chris Jericho vs. Kenny Omega

2) The Young Bucks vs. Pentagón Jr. y Rey Fénix por los títulos mundiales en parejas de AAA

3) 'Hangman' Page vs. PAC

4) Cody vs. Oponente por anunciar

5) Britt Baker vs. Kylie Rae vs. Nyla Rose

6) SoCal Uncesored vs. CIMA y otros dos luchadores de OWE por confirmar

7) Over Budget Battle Royal: Sonny Kiss, Kip Sabian, Brandon Cutter, Ace Romero y más participantes por confirmar

