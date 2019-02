¡Y seguirán aumentando! Todos los luchadores confirmados de All Elite Wrestling

Desde que se creó All Elite Wrestling, muchos luchadores del circuito independiente vieron a la flamante empresa como una forma alterna de brillar lejos de WWE. Y tal parece que AEW empieza a tener grandes expectativas.

Esto luego de contratar a grandes figuras del circuito independiente y del mercado japonés. Figuras de Estados Unidos, Japón y otros países han llegando a las filas de All Elite Wrestling. Uno de los más importantes ha sido Kenny Omega.

Justamente, la estrella de New Japan Pro Wrestling firmó por AEW como luchador y vicepresidente. Una función que compartirá con Cody Rhodes y The Young Bucks. Conoce a las estrellas que estarán en All Elite Wrestling en esta galería.