Desde que apareció en el Royal Rumble 2016, AJ Styles demostró su talento. Con sus movimientos acrobáticos y agilidad en el ring, el luchador se ganó a los fanáticos de WWE , quienes ya sabían de su calidad tras su paso por Japón.

Y aunque su apelativo es el 'Fenomenal', los aficionados de WWE lo consideran el mejor luchador del mundo. Sin embargo, el propio AJ Styles no cree que lo sea. Así, lo aclaró en una entrevista a la cadena de televisión Sky Sports.

"No, no estoy de acuerdo con eso. Creo que a mis 40 años aún tengo mucho que aprender y estar en WWE me ayudará. Sin eso, no puede considerarme el mejor del mundo", declaró AJ Styles, actual campeón mundial.



En otro fragmento de la entrevista, Styles habló sobre su lugar en WrestleMania 34. "Siempre quise estelarizarlo. Me fui a otros lados, pero nunca abandoné la idea de llegar a WWE y al fin lo logré. No puedo esperar entrar como campeón", agregó.

Cabe señalar que AJ Styles, desde su llegada, ha ganado cuatro títulos, dos de Estados Unidos y dos de WWE. En WrestleMania 34, pondrá en juego el cetro mundial ante Shinsuke Nakamura.