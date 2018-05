Nadie puede discutir que AJ Styles es actualmente la cara principal de la WWE. No solo porque tiene en su poder el título mundial de la compañía, sino por el gran espectáculo que le regala a los fanáticos cada vez que le toca subir al cuadrilátero.

Y aunque se encuentra en el mejor momento de su carrera, AJ Styles aseguró que se habría podido retirar tranquilo por su trayectoria en el circuito independiente. Incluso si nunca llegaba a disputar una lucha sobre el ring de la WWE.

"Hubiese estado feliz con mi carrera aunque no hubiese llegado a WWE. He logrado mucho más de lo que jamás llegué a soñar. Siempre he tenido confianza en mí mismo, pero en ocasiones necesitas algo de ayuda para llegar al siguiente nivel" dijo AJ Styles en el programa de Sam Roberts.



"El hecho de que haya podido conseguir tantas cosas antes de llegar a WWE, créeme, es algo muy importante. Claro, es un alivio haber llegado aquí y que me vaya bien. Si haces que todo te vaya bien en WWE, habrás conseguido algo grande", agregó el 'Fenomenal'.

Antes de recalar en la WWE, AJ Styles brilló de gran forma en el circuito independiente. Y ganó los principales cinturones en compañías como: New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor y TNA.