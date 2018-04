Braun Strowman no es muy bueno al momento de controlar su ira y es común verlo destrozar la escenografía de los eventos de la WWE. Sin embargo, cuando se alió con Alexa Bliss , la historia cambió.



En el WWE Mixed Match Challenge, Braun Strowman y Alexa Bliss tuvieron que unirse para seguir avanzando en el torneo. Y debido a todo el tiempo que pasaron juntos, pudieron conocerse al detalle.



"Fue muy divertido trabajar con Braun Strowman. Fue divertido mostrar un lado diferente de él. Ya era hora que el mundo viera el lado más suave del 'Monstruo'. Le gusta cantar, tiene una buena voz. Yo no sabía eso y me pareció gracioso", señaló la campeona de la WWE al portal Wrestling.inc.



Lamentablemente, esta estrecha relación no les sirvió para seguir escalando en el campeonato de la WWE. Perdieron ante The Miz y Asuka en las semifinales.



Braun Strowman está confirmado para WrestleMania 34, el próximo 8 de abril. Hasta el momento no se ha definido su compañero para pelear por el título de parejas.