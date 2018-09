La WWE presentará el próximo 28 de octubre, en Nueva York, el esperado Evolution 2018. Se trata del primer evento en la historia de la compañía que será protagonizado exclusivamente por sus estrellas femeninas. Aunque una de las principales todavía no está confirmada: Alexa Bliss.

Resulta que Alexa Bliss sufrió una lesión en el brazo izquierdo el pasado 16 de setiembre. Aquel día, la excampeona de RAW fue derrotada por Ronda Rousey en Hell in a Cell, perdiendo su cinturón y terminando el combate algo sentida.



Un día después, en Monday Night RAW, Alexa Bliss tuvo una breve aparición para acompañar a Alicia Fox y Mickie James. Sin embargo, poco después la WWE emitió un comunicado sobre su lesión, asegurando que tardará algunas semanas en recuperarse.



Pero en una reciente publicación de Wrestling Observer, Dave Meltzer ha asegurado que Alexa Bliss no tardará en volver al cuadrilátero. "Todavía no le dan de alta. Le permitirán estar en ringside. Posiblemente pueda salir ahí fuera y lanzar una patada, pero todavía no es apta para luchar completamente", explicó el periodista.

De confirmarse esta versión, Alexa Bliss tendría tiempo de sobra para llegar al 100% a su combate ante Trish Stratus en Evolution 2018. Aunque por lo pronto ha sido retirada de sus fechas programadas para el Mixed Match Challenge.