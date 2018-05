Enfrentar a Nia Jax no es nada fácil, en especial cuando el título femenino de Raw está en disputa. Alexa Bliss lo aprendió a la mala y ahora sufre las consecuencias de Backlash. Así lo confirmó la WWE.



Mediante un comunicado oficial, la WWE aseguró que Alexa Bliss está en observación médica luego del brutal ataque que sufrió el pasado domingo. Se trata de su hombro izquierdo.



La compañía no ha especificado si es que necesitará una intervención quirúrgica pues está a la espera de los resultados médicos. Mientras tanto, Alexa Bliss no podrá participar en ningún encuentro esta noche, en Raw.



Alexa Bliss espera conseguir eventualmente otra chance de enfrentar a Nia Jax. Fue justamente ante ella que perdió el título de la WWE, en WrestleMania 34.