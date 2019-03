¿Podrá defender su título? Asuka aclaró las dudas sobre una posible lesión antes del Fastlane 2019

Asuka se convirtió en campeona de SmackDown en WWE TLC 2018, tras vencer a Charlotte Flair y Becky Lynch, con ayuda de Ronda Rousey. Fue un gran logro para la japonesa, de eso no cabe la menor duda.

Es cierto que su protagonismo ha bajado, pero aun así está involucrada en una rivalidad con Mandy Rose. Ambas pelearán por el título femenino del show azul en el evento Fastlane 2019. Sin embargo, un golpe pudo sacar a la campeona del combate.

En un 'evento en vivo' celebrado en White Plains, New York, la lucha de Asuka contra Rose tuvo que ser detenida porque la dueña del cinturón se cayó sobre su nunca. Incluso, necesitó ayuda para regresar al 'backstage'.

En las redes sociales, se habló de una posible lesión. Pero la japonesa ha salido a desmentir todo. "Disculpen, no quise que se preocuparan. Me golpeé la espalda, pero estoy bien. No es una conmoción, ni me dañé el cuello", escribió en su cuenta de Twitter.

Todo indica que la monarca del show azul estará lista para enfrentar a Mandy Rose este domingo en Fastlane 2019.

► Desperdician su talento: creativos y luchadores estarían molestos por cómo WWE está tratando a EC3



► WWE: sigue el SmackDown Live previo al Fastlane 2019 con el reto abierto de R-Truth



► Se fue un grande: leyenda de la WWE, King Kong Bundy, falleció a los 61 años



► Conoce más de Claudia Suárez, la raqueta número uno del país y nuestra máxima exponente en Frontón para Lima 2019