Seth Rollins no tuvo problemas en vencer este domingo, en WWE Backlash , a The Miz. Retuvo el título intercontinental e impidió a su rival de hacer historia.



The Miz no solo perdió la chance de volver a tener el cinturón, sino que también de ser el primero en la historia en quitarle un título individual a los tres miembros de The Shield.



Da la casualidad que The Miz ha vencido a Dean Ambrose y Roman Reigns, excompañeros de Seth Rollins, cuando estos han sido campeones intercontinental. Es decir, solo le falta el 'Arquitecto' para completar la trilogía.



El único que ha podido vencer a estos tres personajes cuando han sido campeones ha sido Sheamus. Sin embargo, se trató de un título de parejas.