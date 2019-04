¡Eso dolió! Mira el puñetazo que Lacey Evans le metió a Becky Lynch en SmackDown Live [VIDEO]

Becky Lynch estuvo presente en el SmackDown Live para festejar con sus fanáticos su victoria en WrestleManía 35. Sin embargo, Lacey Evans la sorprendió al final de su discurso y le arruinó su celebración.

Becky llegó al show azul para agradecer al público por todo el apoyo mostrado y decirle a Lacey Evans que nadie le arrebatará sus títulos. Luego, pasó a retirarse, pero en la rampa la mencionada apareció y le lanzó un puñetazo.

La campeona de Raw y SmackDown no pudo reaccionar y quedó medio noqueada, ante la mirada de Evans.



Esta no fue la primera vez que Lacey le mete un fuerte puñete a Becky. Anoche, en Raw, también hizo lo mismo. Pero en esa ocasión 'The Man' sí reaccionó. Esta vez, aparentemente, el golpe fue tan fuerte que la irlandesa no pudo hacer nada.

► ¡Vuelven a la cima! The Hardy Boyz son los nuevos campeones en parejas de SmackDown Live [VIDEO]



► ¡El Monstruo anda suelto! Braun Strowman apareció en SmackDown Live y atacó a Samoa Joe [VIDEO]



► ¡Qué tal RKO! Randy Orton le arruinó la celebración a Mustafa Ali en SmackDown Live



► WWE SmackDown Live EN VIVO y EN DIRECTO: sigue el show azul posterior a WrestleMania 35 desde Nueva York