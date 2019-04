Lo que causa AEW: ¿Billy Gunn se amargó con Triple H por lo que le dijo en Hall of Fame 2019?

Desde que la WWE venció a la extinta WCW, la compañía de Vince McMahon no ha tenido una competencia que le causara dolores de cabeza. Pero eso se terminó con la llegada de All Elite Wrestling ( AEW ) al mercado.

Para mala suerte de Vince, algunos de su exluchadores se han mudado a la nueva empresa. Billy Gunn es uno de ellos. Lo curioso es que estuvo presente en la ceremonia en donde se celebraba el ingreso de D-Generation X al Salón de la Fama de la WWE.

Él fue parte de este grupo legendario así que lo invitaron para que también diga algunas palabras. Todo era alegría. Sin embargo, en un momento Triple H le jugó una broma pesada.



Billy Gunn le dijo a Triple H: "Vince ya no puedo despedirme" (en referencia a que ahora trabaja para AEW). La respuesta de The Game no se hizo esperar: "Él el capaz de comprar esa empresa insignificante solo para despedirte otra vez". Hubo risas, pero también se pudo ver un poco de incomodidad en Mr. Ass.

Ya casi tres semanas después de lo sucedido, Billy Gunn acaba de dar declaraciones sobre este tema al 411 Wrestling Interviews Podcast. "Todos sabemos lo que está pasando (entre ambas empresas), pero lo que paso fue gracioso y todo el mundo se rió", dijo Gunn.

"La gente se preguntaba: '¿Qué hace este sujeto en el Salón de la Fama de WWE, si ahora trabaja en AEW?' Pero no se trata de ser parte de WWE, sino de ser reconocido como uno de los mejores luchadores que ha pasado por la lucha libre".

Luego agregó: "Ninguno de nosotros pretendió herir los sentimiento de nadie, ni de AEW ni de WWE. Pero tampoco podemos hacer como si nada se hubiera dicho, ¿no?". Por último, Billy Gunn aclaró que todo fue de improvisto. "Nunca hemos seguido un guion", concluyó.



