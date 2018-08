Si bien Brock Lesnar defenderá el título Universal ante Roman Reigns en SummerSlam, también tendrá que estar atento a lo haga Braun Strowman. Es que el 'Monstruo entre Hombres' es el dueño del maletín Money in the Bank en WWE.

Pese a que lo pondrá en juego en el próximo megaevento de WWE ante Kevin Owens, Braun Strowman confía en retener su maletín para canjearlo cuando le parezca. Y en una reciente entrevista, el 'barbón' habló sobre la oportunidad titular que posee.

"Quiero canjear mi maletín cuando Lesnar lo defienda, pero hace tiempo que no pelea. Ese es el problema. De todos modos, no tengo ninguna prisa en canjear el maletín. Lo tengo y no se va a ir a ningún sitio. Nadie me lo va a quitar, así que cuando esté listo, lo haré efectivo", declaró Strowman.

Aunque Strowman no quiso dar una fecha de un posible canje del maletín, todo hace indicar que se haría efectivo en SummerSlam. Eso sí, aún está por verse quién lo hará efectivo, ya que Owens puede hacerse con el maletín si vence al 'barbón'.