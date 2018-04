Braun Strowman mide más de dos metros y pesa 178 kilos. Es, de lejos, uno de los luchadores más grandes en la WWE actualmente, pero es gracias a sus predecesores que ha podido incursionar en el ring. Es por ello que los honra en miras a WrestleMania 34.



En una entrevista para Best Of New Orleans, Braun Strowman reveló sus planes para WrestleMania 34. Además, señaló cuál sería su compañero ideal para conseguir el título.



"No suelo compartir nada con nadie porque todo lo que he logrado es por mí mismo. Aproveché la oportunidad y este domingo verán a lo que me refiero", señaló.



"Pero si es que tuviera que elegir a alguien que me acompañe, sería André, el Gigante. Sin él, no habrían luchadores como yo", finalizó Braun Strowman.



El domingo 8 de abril, Braun Strowman enfrentará a Cesaro y Sheamus por el título de parejas. Ese mismo día, en pleno WrestleMania 34, se conocerá a su compañero.