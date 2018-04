En menos de un mes, Brock Lesnar luchará ante Roman Reigns por segunda vez. Eso sí, a diferencia de WrestleMania, el campeón defenderá por sexta vez el título Universal de WWE dentro de una jaula de acero en el Greatest Royal Rumble este viernes.

Sin embargo, Brock Lesnar ya parte con cierta desventaja para su duelo contra Roman Reigns en el estadio King Abdullah Sports City. Y es que Paul Heyman, su mánager y vocero oficial, no estará presenten en el Greatest Royal Rumble de WWE.

Según PWInsider, Paul Heyman no viajará a Arabia Saudita junto a Brock Lesnar, ni el resto del plantel. A pesar de que no se detalló los motivos, todo hace indicar que tendría un número limitado de apariciones con WWE, de acuerdo a su contrato.



De esta manera, Brock Lesnar estará solo en su combate contra Roman Reigns en el Greatest Royal Rumble de Arabia Saudita. Un escenario que no se daba desde 2013, cuando aún no tenía el respaldo de Paul Heyman.

Cabe señalar que el Greatest Royal Rumble será el primer evento de WWE en Arabia Saudita. En total, serán nueve combates, uno de ellos el que protagonice Brock Lesnar contra Roman Reigns.