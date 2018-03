A menos de dos semanas para WrestleMania 34, las tensiones entre Brock Lesnar y Roman Reigns crecen cada vez más. Y en el último WWE RAW en Cleveland, Ohio, el campeón Universal volvió a masacrar al samoano.

El hecho se originó cuando Paul Heyman aseguró que Roman Reigns ya no estaba castigado, pero que no era capaz de estar en el show de WWE. "Él no es lo suficientemente hombre para quitarle el título a mi patrocinador. Tampoco para aparecer en RAW y recibir otra paliza", dijo el mánager de Brock Lesnar.

En ese momento, Roman Reigns apareció por la zona del público y se dirigió al ring. Brock Lesnar fue a su encuentro y se le adelantó antes de que lo golpee con una silla. Tras ello, la 'Bestia' quiso impactarlo con el poste, pero el samoano reaccionó.

Aunque llegó a darle un par de silletazos, Roman Reigns recibió un suplex. Al tener el control, Lesnar cogió la escalera metálica y golpeó a su rival. Pero el ataque no quedó ahí, ya que el campeón Universal de WWE agarró la silla y le devolvió los golpes.

WWE

Cuando ya estaba por irse, Brock Lesnar volvió a entrar al ring y remató a Roman Reigns con un 'F-5' sobre la escalera metálica. Luego de varios minutos, el samoano se puso de pie y salió por su cuenta, visiblemente afectado por los golpes.