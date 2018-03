Hace menos de un mes, apareció una foto de Brock Lesnar junto a Dana White, presidente de la UFC. Eso hizo sonar las alarmas pues se especuló que su salida de la WWE estaría muy cerca. Y, al parecer esto no es del todo mentira.



Paul Heyman, su mánager en la WWE, dio una entrevista para el portal Newsweek, en la que habló de la situación de Brock Lesnar. Al parecer, el campeón universal quiere un trato especial.



"No es ningún secreto que Brock Lesnar quiere volver al octágono. Es obvio que le ha echado un ojo a la UFC. No es un secreto. Se hace fotos con Dana White con una camiseta de UFC en las oficinas de UFC en Las Vegas. No es una estrategia de negociación, Brock Lesnar quiere competir en el octágono", señaló.



Sin embargo, esto no significa que Brock Lesnar tenga planeado irse de la WWE. Espera poder llegar a un acuerdo, como cuando peleó en el UFC 200, para poder aparecer en ambas compañías a la vez.



Es justamente en esto en lo que está trabajando Paul Heyman. La WWE está reacia a darle el permiso especial, pero de no hacerlo, Brock Lesnar se iría al octágono sin problemas.