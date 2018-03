Brock Lesnar siempre ha dicho que no es el fiel a nadie. A él lo que lo mueve es la independencia que le da el dinero, por lo que no se siente atado a la WWE ni a la UFC. Esta sería la principal razón por la que está en una encrucijada respecto a su futuro próximo.



La 'Bestia' ha estado en conversaciones con la UFC para volver a pisar el octágono. Dana White, el presidente de la compañía, está de acuerdo con ello, pero la burocracia de la WWE es un impedimento.



Es por ello que Brock Lesnar estaría buscando la forma de zafarse de Vince McMahon. Semanas después de WrestleMania 34, su contrato se vence. Y su destino será definido por el sueldo.



Según el portal Wrestling Observer, la WWE no quiere que Brock Lesnar regrese a la UFC por miedo a los exámenes antidoping. De por sí ya fue complicado cuando salió positivo en el 2016.



Brock Lesnar La pelea entre Brock Lesnar y Mark Hunt, en el UFC 200, quedó sin resultado. (Getty)

Además, tener que pedir permiso cada vez que quiera ser parte de un evento no es algo que le convenga a su carrera. La UFC le ha prometido darle más libertad, al igual que un mejor acuerdo económico.



Lo que ahora debe hacer Brock Lesnar es definir qué hará en los próximos meses. Con la WWE, tiene la libertad de hacer apariciones esporádicas, pero la UFC representa un verdadero reto. Su decisión se sabrá en los próximos meses.