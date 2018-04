Brock Lesnar se ganó grandes problemas con la WWE cuando se enfrentó a Vince McMahon luego de WrestleMania 34. El luchador no tuvo reparos en discutir con el dueño de la compañía, pero lo que no tuvo en cuenta es que su hijo Shane saldría para defenderlo.



Según el portal The Wrestling Observer, Shane McMahon tuvo que intervenir en la discusión que tuvieron su padre y Brock Lesnar. Esto debido a que el campeón de la WWE estaba por golpearlo.



La pelea empezó porque Vince McMahon no estuvo de acuerdo con la escena sangrienta que dejó Brock Lesnar en el ring. La WWE está dirigida a un público joven, por lo que trata de evitar estas situaciones.



A pesar de ello, Brock Lesnar está fijo en la WWE. Al día siguiente, la compañía anunció la renovación de su contrato y la fecha de su próxima pelea. Esta se llevará el próximo 27 de abril en Arabia Saudita.



Será en el Greatest Royal Rumble. Ahí defenderá nuevamente el título de la WWE ante Roman Reigns.