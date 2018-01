Al fiel estilo de Edge y otros luchadores que hicieron efectivo su maletín en el momento más oportuno, Carmella intentó canjear su momento en el SmackDown después Royal Rumble. Sin embargo, no pudo completar su sueño por un error que cometió.

Es que la rubia aprovechó el ataque que sufrió Charlotte Flair a manos de Ruby Riott, Sarah Logan y Liv Morgan para ingresar al cuadrilátero y darle su maletín al árbitro. Pero accidentalmente atacó al réferi y lo dejó inconsciente.

En ese momento la campeona de SmackDown se incorporó y Carmella no tuvo más remedio que agarrar su maletín e irse del ring. "No es el momento, no es el momento ", dijo la rubia tras irse por la rampa principal.

Luego del imprevisto, Carmella fue entrevistada en los bastidores y le restó importancia al error que cometió. "No llegué a canjear mi maletín, pero seguiré los pasos de Charlotte. Ella volverá a cometer algún error y ahí estaré para aprovecharlo", recalcó.

Cabe señalar que Asuka, quien ganó la 'Batalla Real' femenina, decidió enfrentarse a la campeona de RAW en WrestleMania 34. De esta manera, Flair, titular de la marca azul, aún no tiene rival para la 'Vitrina de los Inmortales'. ¿Será Carmella?