Luego de varios intentos fallidos y más de 281 días con el maletín, Carmella hizo efectiva su oportunidad titular en el SmackDown después de WrestleMania 34. La rubia aprovechó que Charlotte estaba mal herida para arrebatarle el título femenino de WWE.

El hecho ocurrió luego de que Peyton Royce y Billie Kay, dos exluchadoras de NXT, hicieran su debut en WWE SmackDown. El 'Dúo Icónico' interrumpió a Charlotte Flair y se dirigió al ring para atacarla.

Peyton Royce y Billie Kay aprovecharon su superioridad numérica y redujeron a Charlotte Flair. No contentas con dejarla en la lona, las australianas cargaron a la campeona y le aplicaron un 'bombazo' a las afueras del ring.

Cuando las dos australianas se retiraban, apareció Carmella con el maletín Money in the Bank. La rubia le entregó el objeto al árbitro y se hizo oficia la lucha. Al estar malherida, Charlotte Flair no opuso resistencia y terminó perdiendo el título femenino de WWE.

"Cuando una reina se descuida, aparece una princesa. Y eso es lo que hice aproveche mi momento, fui muy paciente y ahora soy la nueva campeona de WWE SmackDown", declaró Carmella en los bastidores.