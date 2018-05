Dueña de grandes movidas y llaves, Charlotte Flair es una de las superestrellas más completas del plantel femenino de WWE . Sin embargo, en la última semana ha sufrido dos lesiones que pueden alejar por varias semanas.

A la intervención quirúrgica que debe someterse luego de que un implante de seno se rompiera, se le suma una nueva operación. Y es que Charlotte Flair perdió un diente durante la gira de WWE por Europa.

El hecho ocurrió en un show de WWE en Oberhausen, Alemania. Luego del combate ante Carmella, el cual acabó en descalificación, Charlotte Flair salió del cuadrilátero para saludar al público. En ese momento, una fanática intentó tomarse una foto con ella, pero la 'Reina' no pudo sonreír.

"No puedo tomarme fotos, acabo de perder un diente" , respondió Charlotte Flair ante la sorpresa de la fanática. Tras ello, la WWE decidió dejarla fuera del resto de la gira por Alemania.



Inclusive, se plantea que regrese a Estados Unidos y no esté en los shows del Reino Unido. Según informó David Meltzer, Charlotte Flair estaría ausente por varias semanas y hasta podría perderse el próximo pay-per-view de WWE , Money in the Bank.