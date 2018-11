Becky Lynch encabezó la invasión de WWE SmackDown en el último RAW previo a Survivor Series. Y la irlandesa dejó claro el mensaje tras atacar a Ronda Rousey; sin embargo, un golpe de Nia Jax la dejó fuera del evento.

Cuando las luchadores de ambas marcas estaban en el ring, Becky Lynch recibió un golpe de lleno en el rostro por parte de Nia Jax. De inmediato, la campeona de SmackDown empezó a sangrar, pero continuó con el ataque.

En el show azul previo a Survivor Series, se confirmó la baja de Becky Lynch. "Estoy molesta porque el equipo médico no me dará de alta. Cuando invadí RAW y vi como Ronda Rousey sufría con mi 'palanca' me sentí bien, pero por el momento no podré terminar lo que comencé", dijo la campeona.

Tras ello, Becky Lynch escogió como su reemplazo a Charlotte Flair. A pesar de las diferencias que han tenido, la irlandesa apostó por la 'Reina' para que derrote a Ronda Rousey en Survivor Series.

"He luchado contra Becky Lynch. En Survivor Series, batallaré por ella y cuando le gane a Ronda Rousey demostraré por qué SmackDown es la mejor marca", declaró Charlotte Flair.