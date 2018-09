Las relaciones entre Chris Jericho y la WWE parecen estar deteriorándose en las últimas semanas. En especial luego de la aparición de 'Y2J' en el evento All In, de la cual no había estado enterado el presidente Vince McMahon.

Aunque se decía que Chris Jericho tenía contrato a tiempo parcial con la WWE, el mismo luchador se autoproclamó agente libre en las últimas semanas. Y aseguró en una reciente entrevista que le gusta no estar bajo las órdenes de Vince McMahon en este momento.

"Cuando trabajas para la WWE, tienes que hacer lo que sea que Vince McMahon quiera. Cuando trabajas para él, así son las cosas, pero es divertido no trabajar para Vince por ahora", dijo Chris Jericho en diálogo con el programa radial Busted Open.

Por otro lado, Chris Jericho explicó que no quiere limitarse a realizar apariciones en Japón. Y dejó abierta la posibilidad de luchar también en empresas independientes de Estados Unidos como Ring of Honor.

"Sí se presenta una lucha interesante y estoy disponible, seguro que lo haré. ¿Por qué no? Estoy disfrutando de mi recorrido como agente libre y me doy cuenta de algo, ¿por qué tengo que mantenerlo en Japón? ¿Qué pasa si quiero hacer más cosas en Estados Unidos? Y sin preocuparme de lo que digan los demás", finalizó Chris Jericho.