Aunque ahora no esté en WWE , Chris Jericho es uno de los pocos luchadores de la famosa Era Attitude que aún se mantiene activo. Con 47 años, 'Y2J' dejó Estados Unidos para pelear en la New Japan Pro Wrestling.

Sin embargo, hace 19 años, Chris Jericho dio el gran salto de su carrera en la lucha al debutar en WWE, antes WWF. Un 9 de agosto de 1999, el llamado 'Virus del Nuevo Milenio' apareció por primera vez en la empresa luego de destacar tres años en la WCW.

Si bien WWE, antes WWF, anunció mucho antes su contratación, no fue sino hasta el 9 de agosto de 1999 que Jericho apareció. Unas semanas antes de su debut, se puso en RAW una cuenta regresiva llamada. Ese día, mientras The Rock hablaba sobre The Big Show, el reloj llegó a cero y las luces se apagaron.

Inmediatamente, empezó el video de 'Break Down the Walls' y el luchador apareció. "Bienvenidos a RAW es Jericho", fueron sus primeras palabras del exluchador de ECW. Ese mismo mes, 'Y2J' tuvo su primer combate, aunque con derrota ante Road Dogg por descalificación después de aplicarle un 'bombazo' contra la mesa.

Cabe señalar que Jericho ha tenido tres etapas en WWE (1999-2005,2007-2010,2012-2017). Sus principales logros fueron ser campeón Intercontinental nueve veces y ganar el título indiscutido de WWE al vencer a The Rock y Stone Cold la misma noche.