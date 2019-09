Casi lo gana: Alexa Bliss intentó quitarle el título 24/7 a R-Truth en plena pelea por los cinturones en parejas [VIDEO]

La pelea por los títulos femeninos en parejas de la WWE no se pudo desarrollar con normalidad en Clash of Champions 2019. Y es que en pleno enfrentamiento entre Alexa Bliss y Nikki Cross contra Mandy Rose y Sonya Deville, R-Truth se hizo presente en el ring mientras estaba siendo perseguido por otros luchadores.



El árbitro detuvo a las otras superestrellas para que no ingresarán al cuadrilátero, pero Alexa sorprendió al campeón 24/7 R-Truth haciéndole la cuenta de tres. Sin embargo no pudo ganar. El luchadora rapero bajó del ring y se fue corriendo con Carmella, mientras los otros peleadores lo siguieron persiguiendo. Al final, Alexa Bliss y Nikki Cross retuvieron los cinturones femeninos de la WWE.

Alexa Bliss casi le quita el título 24/7 a R-Truth en Clash of Champions 2019. (Foto y video: FOX Action/WWE)

La tercera edición del Clash of Champions -que vuelve a la programación de la WWE tras no celebrarse el año pasado- se lleva a cabo en el Spectrum Center de Charlotte, en Carolina del Norte y es un evento en donde todos los títulos estarán en juego.



Este show comenzó con dos peleas en el Kick-Off. En la primera, Drew Gulak derrotó a Humberto Carrillo y a Lince Dorado, y retuvo el título de la división de peso crucero; mientras que en la segunda, AJ Styles también retuvo el cinturón de los Estados Unidos tras vencer a Cedric Alexander.

