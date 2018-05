Luego de vencer a Big Cass en Backlash, Daniel Bryan se topó con una cruda realidad. Y es que cuando pensaba entrar a la lucha de Money in the Bank, el exgerente general de WWE SmackDown terminó perdiendo ante Rusev en la estelar del show en Baltimore.

Impulsado por el apoyo del público, Daniel Bryan pisó el ring del SmackDown confiado por su victoria ante Big Cass. Sin embargo, Rusev se mostró más agresivo y el excampeón de WWE sufrió su primera derrota individual desde que regresó a los cuadriláteros.

Cuando Daniel Bryan intentó conectarle su rodillazo, Rusev lo esquivó y le aplicó una patada a la cabeza. Después de ese golpe en una de sus zonas más sensibles, el 'barbón' no tuvo reacción ante la cuenta de tres del árbitro.



Así, Rusev se convirtió en el cuarto luchador confirmado para Money in the Bank, el segundo de SmackDown. Esto luego de que The Miz venciera a Jeff Hardy en el inicio del show de WWE.

Mientras que Daniel Bryan, con una derrota inesperada, se quedó meditando en el ring, ya que dejó escapar una oportunidad para pelear por el maletín de Money in the Bank.