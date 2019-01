¡Dean Ambrose es fijo! Los luchadores que habrían pedido su salida de WWE

De manera sorpresiva, WWE anunció que Dean Ambrose dejará de ser luchador de la empresa cuando su contrato culmine en abril tras WrestleMania 35. Esto luego de que el 'Lunático' se negara a firmar su renovación.

Aunque de manera oficial no se conocen los motivos, todo hace indicar que Dean Ambrose no firmó con WWE por la forma cómo llevaron su personaje. A pesara de que le ofrecieron un mejor sueldo, no aceptó la oferta.

Tras anunciar su salida, muchos fanáticos especularon con la idea de ver a Dean Ambrose en otra empresa, como New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor o All Elite Wrestling. Sin embargo, no sería el único en salir, ya que en las últimas horas más de una superestrella de WWE habría pedido su liberación.

Uno de los más reciente sería Hideo Itami, quien a través de redes sociales publicó un mensaje de agradecimiento a modo de despedida de WWE. Conoce a otros que también le seguirían los pasos a Dean Ambrose en la galería.