Desde hace un mes en WWE , Dean Ambrose , Seth Rollins y Roman Reigns volvieron a unirse como The Shield para apoyarse mutuamente ante los ataques de Braun Strowman, Drew McIntyre y Dolph Ziggler. Sin embargo, en la última edición, el poderoso trío podría sufrir una baja importante.

Y es que en el WWE RAW de Denver, Dolph Ziggler persuadió a Dean Ambrose para que deje The Shield. El rubio se enfocó en el 'Lunático' al ser el único miembro que no porta un título, Rollins es campeón Intercontinental; Reigns; de Universal.

"Dean, tú no necesitas a The Shield. Yo te he visto ser campeón de WWE en SmackDown, sé lo que puedes hacer para llegar a la cima, pero ahora no tienes nada", dijo Ziggler.

"Yo mismo comprobé tus habilidades. La semana pasada me llevaste al límite. Quiero que seas honesta, Roman Reigns y Seth Rollins no te aprecian, tú mereces algo mejor", agregó Drew McIntyre.

Cabe señalar que la primera separación de The Shield ocurrió en 2014 luego de que Rollins traicionara a Dean Ambrose y Roman Reigns. En ese entonces, el 'Arquitecto' pasó a las filas de la 'Autoridad' de Triple H.