¡Hacen historia! Sasha Banks y Bayley son las primeras campeonas en parejas de la WWE [VIDEO]

Se lo merecían.Sasha Banks y Bayley acaban de convertirse en las primeras campeonas de mujeres tras ganar la pelea en el Elimination Chamber 2019. Las dos amigas iniciaron en la Cámara de Eliminación, junto a Mandy Rose y Sonya Deville, pero eso no fue un obstáculo para que ellas ganaran.

"Nadie sabe lo duro que hemos trabajado para conseguir esto. No hacemos esto solo por nosotras, lo hacemos por todas las mujeres que están en la división femenina de la WWE. Esto solo es el comienzo de muchos cambios", dijo Banks después de ganar los cinturones.

El combate

Sasha, Bayley, Rose y Deville comenzaron la pelea en la Cámara de Eliminación hasta que ingresaron The Riott Squad (Liv Morgan y Sarah Logan). Luego entraron The IIconics (Billie Kay y Peyton Royce) y después Naomi y Carmella, quienes no estuvieron mucho tiempo en el ring, pues fueron las primeras en ser eliminadas por Kay y Royce.

Las últimas en ingresar fueron Nia Jax y Tamina. Y sus primeras víctimas fueron The IIconics y luego The Riott Squad. Pero las dos gigantes no estuvieron mucho tiempo en el ring, pues los otros dos equipos restantes se unieron y las eliminaron.

Quedaron las cuatro luchadoras que habían iniciado. Fue un intenso combate, pero Sasha Banks y Bayley salieron victoriosas, luego de que Banks le aplicará su llave 'Estado de cuentas' a Sonya Deville.

La pelea estelar del WWE Elimination Chamber 2019 será protagonizada por Daniel Bryan, AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe y Kofi Kingston.