La WWE realizó esta semana una nueva ronda de grabaciones de la marca NXT , terreno de desarrollo de la compañía de Vince McMahon. Durante estos combates se realizaron varios anuncios importantes, en especial sobre Evolution 2018.

Hasta antes de estas grabaciones, se sabía que Kairi Sane, al igual que todas las campeonas de la WWE, pondría en juego su cinturón de NXT en Evolution 2018, primer evento exclusivo de mujeres que se realizará el 28 de octubre. Pero todavía no se conocía a su rival.

Sin embargo, Shayna Baszler apareció en las recientes grabaciones de NXT para desafiar a 'The Pirate Princess', quien aceptó defender su corona en Evolution 2018. Cabe mencionar que este episodio será transmitido recién en las próximas semanas.

Hasta el momento, solo hay tres luchas confirmadas oficialmente para Evolution 2018: Toni Storm vs. Io Shirai (final del torneo Mae Young Classic 2018), Alexa Bliss vs. Trish Stratus y​ Lita vs. Mickie James.



En la lucha estelar de Evolution 2018, Ronda Rousey pondrá en disputa si título femenino de RAW ante una rival que todavía no ha sido confirmada.