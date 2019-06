Continuará en las grandes ligas: excampeón de WWE habría renovado su contrato con la empresa

Vince McMahon está haciendo todo lo que está a su alcance para retener a sus estrellas y que estas no se vayan a la competencia, a la AEW. Por ese motivo, según informa el Pro Wrestling Sheet, el 'Jefe' ha podido convencer a un excampeón de la WWE para que renueve con la empresa.

El periodista Ryan Satin de ese medio estadounidense informó que Jinder Mahal continuará trabajando con la WWE al menos por cinco años más. Este es el tiempo que McMahon está ofreciendo a los luchadores para que se queden en la empresa. Con esto también busca ponerlos fuera del radar de la AEW.



Mahal no es la única superestrella que, según medios especializados, ha firmado por cinco años. Mike, María Kanellis y Mojo Rawley también lo han hecho. A ellos se suman AJ Styles y The Usos, quienes han renovado con la empresa, aunque no se sabe exactamente por cuánto tiempo.

Jinder Mahal fue campeón de la WWE en 2017 y mantuvo en su poder el cinturón por 170 días. Un año después, ganó el título de los Estados Unidos. Después, ya no tuvo mucho protagonismo. Pero, recientemente, pudo ganar el título 24/7 en dos ocasiones.

► ¡A darlo todo! Daniela Macías y Danica Nishimura inician gira internacional de bádminton de cara a Tokio 2020



► Ángela Leyva, tras fichar por club turco "Mi objetivo será la consolidación en Europa"



► Con The New Day celebrando: repasa todos los resultados del SmackDown de Portland



► ¡Todo un campeón! Kofi Kingston venció a Dolph Ziggler y lo dejó fuera de Extreme Rules 2019 [VIDEO]