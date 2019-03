¡La última carta! El plan de WWE para convencer a Dean Ambrose de renovar con la empresa

Survivor Series 2012 fue escenario de la primera aparición de un grupo de jóvenes que hicieron historia en WWE : The Shield, conformada por Dean Ambrose , Roman Reigns y Seth Rollins. Hoy, en Fastlane 2019 , esa historia llegaría a su fin.

Dean Ambrose ya no continuaría en WWE cuando acabe su contrato en abril, pero la compañía de los McMahon no quiere aceptar esta realidad y quema todas sus cartas para convencer a "The Lunatic Fringe" de que continúe en la empresa.

Dave Meltzer, en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, dijo que "Ambrose aún está programado para irse cuando su contrato expire a finales de abril. Hay un movimiento para convencerlo de que cambie de opinión y se quede. Mientras promueven la idea de que la lucha del PPV será la única vez que The Shield vuelva a estar juntos, hay publicidad en donde los anuncian como equipo para algunos shows en abril".

Ese reencuentro en The Shield será vital para que Ambrose se quede en la compañía, pues WWE espera que Roman sea un factor de convencimiento. Dean no se va por cuestiones económicas, sino porque siente que no ha sido bien utilizado y promocionado por la compañía y, de renovar con un gran sueldo por cinco años más, sería más de lo mismo. Solo queda esperar lo que venga en estos días para conocer la decisión final.

