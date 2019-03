WWE Fastlane 2019: fecha, hora y canal del último evento antes de WrestleMania 35

El WWE Fastlane 2019 será la última parada antes del WrestleMania 35. El evento se celebrará este domingo 10 de marzo en el Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio. Y será transmitido por la señal de FOX Action desde las 7:00 pm (hora peruana). Desde Depor.com te informaremos de todas las incidencias.

Hasta el momento, se han confirmado ocho peleas. Habrá una que será por el título de la WWE, entre Daniel Bryan, acompañado de Rowan, contra Kevin Owens. Originalmente, el rival del barbudo iba a ser Kofi Kingston, pero Vince McMahon lo sacó del evento.

También será la primera vez que Sasha Banks y Bayley defiendan sus títulos ante Nia Jax y Tamina. De igual forma, The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) harán todo lo posible para que The Miz y Shane McMahon no les quiten sus cinturones.

En tanto, Becky Lynch buscará ganarle a Charlotte Flair para que sea añadida a la batalla contra Ronda Rousey por el título femenino de Raw en WrestleMania 35. Y Asuka estará en la obligación de proteger su cinturón de las manos de Mandy Rose.

Este evento también marcará el retorno de The Shield, quienes se enfrentarán a Baron Corbin, Drew McIntyre y Bobby Lashley. Mientras que The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson) tendrá una batalla titular contra Aleister Black y Ricochet, y Bobby Roode y Chad Gable. El Kick Off será Rey Misterio versus Andrade.

WWE Fastlane 2019: horarios del evento para Latinoamérica



México 7:00 pm

Honduras 6:00 pm

Guatemala 6:00 pm

El Salvador 6:00 pm

Nicaragua 6:00 pm

Ecuador 7:00 pm

Perú 7:00 pm

Colombia 7:00 pm

Panamá 7:00 pm

Bolivia 8:00 pm

República Dominicana 8:00 pm

Paraguay 8:00 pm

Puerto Rico 8:00 pm

Venezuela 8:00 pm

Argentina 9:00 pm

Brasil 9:00 pm

Chile 9:00 pm

Uruguay 9:00 pm

