De manera involuntaria, la WWE ha estado envuelta en un tema de estado tras el posible evento Crown Jewel en Arabia Saudita. Esto a raíz de la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Turquía.

Las circunstancias del fallecimiento de Khashoggi, la cual apunta a que fue asesinado, trajo consigo movimientos diplomáticos en todo el mundo. En ese sentido, la continuidad de Crown Jewel en Arabia Saudita habría sido trasladada al Gobierno de Estados Unidos por tratarse de un tema de carácter internacional.

Según el periodista Dave Meltzer, la decisión de la realización del evento ya no recae en WWE, sino en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. "Ya no depende de Vince McMahon, él nunca tomará la decisión sobre ir o no", declaró.

"La WWE espera recibir la decisión; por eso, las entradas aún no han salido a la venta", agregó. Asimismo, últimos reportes apuntan de que otro país del Oriente podría ser sede de Crown Jewel, aunque también está la opción de que sea en Estados Unidos.

Como se recuerda, la muerte de Jamal Khashoggi ha generado que Estados Unidos se manifieste, junto a otros países, para que se realice una investigación sobre lo sucedido. Cabe señalar que John Cena y Daniel Bryan, figuras de WWE, estarían negándose a viajar a Arabia Saudita tras lo ocurrido.