¡A lo Tajiri! Asuka le escupió un líquido verde a Nikki Cross y ganó con Kairi Sane los títulos en parejas [VIDEO]

En el Hell in a Cell 2019 ya hubo un cambio de títulos. Y es que The Kabuki Warriors, dupla integrada por Asuka y Kairi Sane, derrotaron a Alexa Bliss y Nikki Cross, y se convirtieron en las nuevas campeonas en parejas de la WWE.



¿Y cómo fue que la dupla japonesa se llevó la victoria? Asuka y Nikki estaban peleando en el ring, pero el árbitro se distrajo porque Alexa se había lanzado contra Sane afuera del cuadrilátero. En ese momento, la excampeona de SmackDown hizo lo inesperado.



Nikki levantó a Asuka y la japonesa le escupió un líquido verde (como lo hacía el luchador Tajiri), para luego meterle una patada en la cara. Cuenta de tres y, así, las luchadoras niponas se adueñaban de los títulos femeninos. El árbitro no se dio cuenta de lo sucedido.

Así Nikki Cross y Kairi Sane ganaron los títulos en parejas de la WWE. (Foto y video: WWE)

El Hell in a Cell 2019 se está llevando a cabo en el Golden 1 Center de Sacramento, en California, y su cartelera cuenta con nueve peleas, dos en la jaula de acero. Esta es la undécima edición de este evento que se celebra desde el 2009.

