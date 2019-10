WWE Hell in a Cell 2019 EN VIVO vía FOX Action: sigue el evento desde Sacramento, en California

WWEHell in a Cell 2019 EN VIVO. El Golden 1 Center de Sacramento, en California (Estados Unidos), albergará la nueva edición del candente show que promete emociones para los aficionados de la lucha libre. Sigue todas las peleas e incidencias que se desarrollarán este domingo en el esperado evento.

Las acciones del programa se iniciarán a las 6:00 de la tarde (hora peruana) y serán transmitidas a través de la señales de Fox Action y WWE Network, mientras que el kick off se podrá ver una hora antes en la cuenta de YouTube de la WWE.

WWE Hell in a Cell 2019: horarios del evento

17:00 horas - Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras

18:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

20:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

00:00 horas del lunes - Reino Unido

01:00 horas del lunes - España, Alemania, Italia, Francia

​07:00 horas del lunes - China

08:00 horas del lunes - Japón

Dos de los cuatro combates confirmados para el WWE Hell in a Cell 2019 se disputarán en la jaula de acero. Uno de ellos será el que sostendrá Seth Rollins ante Bray Wyatt por el título universal, mientras que Becky Lynch y Sasha Banks también serán encerradas con el campeonato femenino de Raw en juego.

La jornada también incluirá el enfrentamiento por equipos entre Roman Reigns y Daniel Bryan contra Luke Harper y Erick Rowan. Además, Bayley medirá fuerzas con Charlotte Flair.

WWE Hell in a Cell 2019: cartelera

- Seth Rollins vs. Bray Wyatt / Campeonato Universal en una jaula de acero.



- Becky Lynch vs. Sasha Banks / Campeonato femenino de Raw en una jaula de acero.



- Daniel Bryan & Roman Reigns vs. Erick Rowan & Luke Harper / Combate por equipos



- Bayley vs. Charlotte Flair / Campeonato femenino de SmackDown.

