Hulk Hogan es una leyenda y, como tal, los fanáticos de la WWE esperan con ansias su regreso. Los rumores respecto a esto se han incrementado en los últimos meses, en especial porque su hija, Brooke, ha asegurado que las negociaciones están muy avanzadas.



Una de las opciones que se barajaron fue el 25 aniversario de Raw, que se llevará a cabo el próximo 22 de enero. El evento de la WWE reunirá a varios luchadores legendarios, como Stone Cold y The Undertaker.



Sin embargo, Hulk Hogan no será parte del show. Mediante su cuenta de Twitter anunció que no regresará al ring esa noche. "Estaré en casa viendo y animando a mis amigos el próximo lunes en Raw", publicó.

Terry ha estado alejado de la WWE desde el 2015. Fue despedido luego de que se publicasen unas cintas en las que hacía comentarios racistas.