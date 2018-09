Aunque lleva más de 20 años como luchador, Jeff Hardy empezó a pintarse el rosto de manera completa recientemente. Desde ese entonces, esta característica se ha convertido en su sello durante cada combate en WWE.

Por ello, en una reciente entrevista, reveló la razón por la que se dibuja el rostro. "Lo hago porque no tengo tiempo de pintar un lienzo en mi casa. Cuando tengo una idea en mi cabeza, lo hago plasmo en mi cara para darle vida", confesó Hardy.

"Cuando me pinto, siento como si fuera mi piel extraña. Me siento libre como artista para representar mi alma. Creo que soy más sociable cuando me dibujo el rostro. Me siento tímido cuando no lo hago", agregó.

Cabe señalar que Hardy es uno de los pocos luchadores de WWE que se pinta el rostro en la actualidad. En el pasado, leyendas como Sting y The Ultimate Warrior hicieron lo mismo.