Dejando de lado los escándalos en los que estuvo involucrado, Jeff Hardy vive un gran momento en la WWE , donde actualmente es el campeón de los Estados Unidos. Sin embargo, sus fanáticos han visto algo extraño en el 'Enigmático' en las últimas semanas.

Resulta que en los últimos shows en vivo que ha realizado la WWE , Jeff Hardy no ha venido utilizando su clásico y espectacular finisher: el Swanton Bomb. Pero esto no ha sido una decisión del luchador ni de los creativos.

"El peaje por el que tengo que pasar es duro a veces. Últimamente, la parte baja de la espalda me ha estado molestando hasta el punto que no he podido realizar el Swanton en los eventos en vivo", dijo Jeff Hardy en entrevista con CantonRep.com.



Lo más preocupante para los seguidores de Jeff Hardy es que, muy probablemente, el 'Enigmático' no vuelva a utilizar el Swanton Bomb sobre el cuadrilátero de la WWE .

"Creo que (no ejecutar el Swanton Bomb) será una cosa habitual a partir de ahora, porque nada dura para siempre", explicó Jeff Hardy , quien a sus 40 años tendrá que limitarse con algunos movimientos.