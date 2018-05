Desde que le quitó la oportunidad de clasificar al Money in the Bank, Roman Reigns se ha ensañado con Jinder Mahal . Y no es para menos, pues por culpa del 'Maharaja' no podrá pelear por el maletín en el próximo evento de WWE .

Si bien la semana pasada, Roman Reigns castigó a Jinder Mahal en los bastidores, esta vez la historia se invirtió. Y es que el 'Maharaja' se vengó del samoano y le propinó un par de silletazos en el WWE RAW de Nueva York.

Luego de que Jinder Mahal y Kevin Owens perdieran ante Roman Reigns y Seth Rollins, el excampeón de WWE atacó por sorpresa a los exintegrantes de The Shield. Cuando estaban celebrando, el 'Maharaja' apareció y les aplicó sendos silletazos.

De esta forma, Jinder Mahal se vengó de la paliza que recibió de parte de Roman Reigns la semana pasada. Además, castigó a Seth Rollins, quien ingresó para ayudar al 'Perro Mayor' durante el ataque de Owens.