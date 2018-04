Estaban cerca del matrimonio, pero decidieron darle fin. John Cena y Nikki Bella anunciaron su separación tras cinco años de relación. Las estrellas de la WWE no pudieron seguir con ella debido a los compromisos de trabajo de ambos.



Fue la revista US Weekly la que dio la noticia. John Cena mandó un comunicado oficial para confirmar la información.



"A pesar de que se trata de una decisión difícil, continuamos teniendo mucho amor y respeto por el otro. Pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento de nuestras vidas", señaló el luchador de la WWE.



En el mismo documento, John Cena confirmó que la separación se debió a sus horarios de trabajo. El excampeón de WWE está incursionando como actor en Hollywood, mientras que Nikki Bella como empresaria en el industria de la moda.



John Cena y Nikki Bella se comprometieron en WrestleMania 33, en el 2017. Desde entonces han revelado detalles de la boda, pero al parecer esta no llegará a llevarse a cabo.