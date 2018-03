Como ya viene siendo costumbre en los shows de WWE RAW, John Cena apareció para volver a nombrar a The Undertaker. El 'Marine' esperó la respuesta del 'Enterrador'; sin embargo, recibió un 'mensaje' de Kane.

"The Undertaker estoy esperando tu respuesta para la lucha en WrestleMania 34. Por favor, dime algo, un sí o un no. Aunque sea, haz que aparezca un ataúd o juega con las luces, pero haz algo, no te quedes callado", dijo John Cena en el WWE RAW de Texas.

Pese a que el público también se unió al pedido de John Cena, la respuesta de The Undertaker nunca llegó. "Este es el momento en que decepcionas a todos. No eres un 'dios', ni siquiera sé si puedes llamarte a ti mismo un hombre", recalcó la estrella de WWE.

Tras las duras palabras de John Cena, sorpresivamente apareció Kane en el WWE RAW de Texas. A pesar de que no era a quién pedía, lo tomó como una señal de The Undertaker. "Lo ven, el 'Enterrador' envió a su hermano para darme el mensaje", agregó.

" Kane, la respuesta es sí o no", le preguntó John Cena. Sin decir una palabra, el 'Monstruo Rojo' lo agarró del cuello y le aplicó una 'garra contra lona' en el centro del ring.